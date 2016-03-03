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انتشال جثث المفقودين الثلاثة في حادث غرق مركب أسوان‎

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انتشال جثث المفقودين الثلاثة في حادث غرق مركب أسوان‎ انتشال جثث المفقودين الثلاثة في حادث غرق مركب أسوان‎

حادث غرق مركب أسوان‎ – أرشيفية

 

تمكنت قوات اللإنقاذ النهري بأسوان، من انتشال جثث الغارقين الثلاثة المفقودين منذ 14 يومًا في حادث غرق مركب أسوان.

وكانت اليوم الخميس ظهرت الجثة الثالثة على سطح النيل قي المنطقة التي تقع خلف فندق كتاركت أسوان، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالها، وتم إيداعها بمشرحة أسوان العمومية.

وكانت القوات تمكنت مساء أمس الأربعاء من انتشال جثتين بعد طفوهما وظهورهما على الماء، ​ويذكر أنه انقلب مركب بالنيل منذ 14 يومًا وتمكن اللأهالي من إنقاذ 6 من الراكبين بالمركب بجانب المراكبي، ولم يعثر على 3 كانوا ضمن ركاب المركب واستمرت جهود البحث عليهم لمدة 13 يومًا متصلة حتى تم أمس انتشال جثتين واليوم الجثة الثالثة والأخيرة.​

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