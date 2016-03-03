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صور| محافظ المنيا يستقبل أول فوج سياحي ألماني بعد عودة الرحلات النيلية الطويلة‎

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صور| محافظ المنيا يستقبل أول فوج سياحي ألماني بعد عودة الرحلات النيلية الطويلة‎ صور| محافظ المنيا يستقبل أول فوج سياحي ألماني بعد عودة الرحلات النيلية الطويلة‎

استقبل اللواء طارق نصر محافظ المنيا، اليوم الخميس، أول وفد سياحي يقوم برحلة نيلية طويلة بين الأقصر والقاهرة بعد استئناف الرحلات النيلية الطويلة التي توقفت منذ سنوات.

يضم الوفد 74 سائحًا ألمانيًا، قادمين من الأقصر، حيث قاموا بالمرور على مرسى تل العمارنة، كما سيقوم الوفد بزيارة منطقة بني حسن وطهنا الجبل غدًا، وسيصل الوفد القاهرة مساء السبت.

التقى المحافظ السائحين واطمئن منهم علي سلامة الأوضاع الأمنية وتوافر الإجراءات اللازمة للرحلة النيلية الطويلة ،وأكد المحافظ، إن استئناف نشاط هذه البواخر وقيامها بالرحلات النيلية الطويلة من القاهرة إلى الأقصر والعكس، هي أول خطوة في مجال تنشيط السياحة، التي تعد مهمة لكل مدينة وتساهم في خلق فرص عمل للشباب في هذا المجال الحيوي للبلاد، مما يساهم في القضاء على البطالة،وخلق الكثير من فرص العمل للشباب.

وأعرب السائحون عن سعادتهم بقضاء رحلة نيلية طويلة وسط معالم الأثرية والسياحية مؤكدين أنهم سينصحوا أصدقائهم بتجربة هذه الرحلة المميزة ، كما أشادوا بحسن الاستقبال وكرم وضيافة المصريين وأعربوا عن سعادتهم البالغة بزيارة ارض التاريخ مؤكدين أنهم وجدوا في المحافظة السياحية الهدوء والأمان والاستقرار وتجولوا وبحرية تامة دون وجود ما يعكر صفو رحلتهم السياحية.

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