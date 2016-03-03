حملات أمنية بشمال سيناء لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام والمشتبه بهم، وهو ما يأتي في إطار خطة مديرية الأمن للتصدي للجريمة بشتى صورها بما يحقق المنظومة الأمنية بصوره إيجابية، وماله من مردود إيجابي على كافة المواطنين.

وقال مصدر أمني، في تصريح له اليوم، إنه تم ضبط 5 من المشتبه بهم ومسجلين جنائيين و46 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف أن الحملة الأمنية بدائرة المنطقة المركزية تمكنت من ضبط 5 أشخاص من المشتبه بهم ومسجلين جنائيين وجاري فحصهم، بالإضافة إلى 13 محكوما عليهم بإجمالي 20 حكما قضائيا.

> كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد من ضبط المدعو: “محمد ع. أ.” (مواليد 8/1/1963) مقيم في فاقوس شرقية وحاليا مقيم في بئر العبد بشمال سيناء والمطلوب التنفيذ عليه في قضية جنايات فاقوس شرقية (عاهة مستديمة) والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات.

وتم كذلك ضبط 33 محكوما عليهم، من بينهم 12 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و5 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و12 محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية، و 4 من المحكوم عليهم بالمخالفات.

أ ش أ