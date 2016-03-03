تجديد حبس متسول كفيف 15 يوما لاتهامه بالتسبب فى بتر إصبع أمين شرطة بأسيوط

قررت نيابة مركز شرطة أسيوط، تجديد حبس متسول كفيف، 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اعتدائه على أمين شرطة و"قضم إصبعه"، ما نتج عنه بتر العقلة الأولى فى أحد القطارات بمحطة سكة حديد أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمحطة سكة حديد أسيوط، يفيد بقيام "محمود م أ" 28 سنة "كفيف" عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط، بالتسول داخل أحد القطارات، وحال مروره من محطة المطيعة بدائرة مركز شرطة أسيوط، قام أمين الشرطة "محمود محمد حسن" مقيم سوهاج من قوة تأمين محطة السكة الحديد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بمنعه من التسول وإزعاج الركاب، ما أدى إلى نشوب مشاجرة قام على إثرها المتسول بعقر اليد اليسرى لأمين الشرطة وبتر عقلة إصبعه الإبهام.

تم نقل المصاب إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط، وتحرر المحضر رقم 8198 أحوال القسم، والعرض على النيابة العامة التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم جددت اليوم حبسه 15 يومًا.

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