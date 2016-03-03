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مصرع طفلة وإصابة اثنين إثر انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ

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مصرع طفلة وإصابة اثنين إثر انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ مصرع طفلة وإصابة اثنين إثر انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ
لقيت ماجدة محمد فتوح، 8 سنوات، مصرعها، وأصيب عبد الله محمد فتوح، 33 عاما، بكدمة شديدة بالبطن وسحجات متفرقة بالجسم، وباسم يوسف إسماعيل، 27 عاما، باشتباه ما بعد ارتجاج، وكسر مضاعف بالفخذ الأيسر، إثر انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى الساحلى.

وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى بلطيم، ونقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.


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