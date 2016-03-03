إصابة ربة منزل بجروح بعد محاولة جارها الاعتداء عليها جنسيًا

أصيبت "منى .ا.م"- 36 عاما- ربة منزل، مقيمة بقرية سبرباى التابعة لدائرة مركز طنطا، اليوم الخميس، بإصابات بالغة، وجروح، وكدمات، وحالة إعياء شديدة، إثر محاولة جارها الاعتداء عليها جنسيا، داخل مسكنها بالقرية المذكورة.

كان العميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا، قد تلقى إخطارا من النقيب محمد تعلب رئيس نقطة شرطة المستشفى الجامعى، يفيد بوصول المذكورة لمستشفى الطوارئ، مصابة بجروح كدمات بالغة، وبسؤالها أقرت أن جارها المدعو " محمد . أ " حاول التعدى عليها جنسيا، وحينما قاومته دفعها على سلم المنزل .

وأضافت أنه حينما خرج زوجها للعمل فوجئت بقيام الجانى المذكور بمهاجمة المسكن، فى محاولة لاغتصابها، وعند رفضها وصراخها قام بالاعتداء عليها، ودفعها على السلالم مما أحدث إصابتها.

تم تحرير محضر رقم 47 إدارى قسم أول طنطا، وإرسال المحضر إلى مركز طنطا للتحقيق فى الواقعة وإخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

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