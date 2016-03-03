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نائب رئيس مؤسسة مجدى يعقوب: إنتاج قلب بشرى باستخدام تقنية النانو رهن البحث

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نائب رئيس مؤسسة مجدى يعقوب: إنتاج قلب بشرى باستخدام تقنية النانو رهن البحث نائب رئيس مؤسسة مجدى يعقوب: إنتاج قلب بشرى باستخدام تقنية النانو رهن البحث
نسبت بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعى للدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى نشر ورقة بحثية تفيد بنجاح تجارب فريق بحثى فى بناء سقالات نانونية تساعد فى تكاثر خلايا جذعية لإنتاج صمامات قلب بديلة عن الأنسجة الطبيعية تمهيدًا لإنتاج قلب بشرى كامل.

وبسؤال "اليوم السابع" للدكتور وائل عبد العال استشارى أمراض القلب ونائب رئيس المجلس التنفيذى لمركز أسوان لأمراض وأبحاث القلب، "مؤسسة مجدى يعقوب" عن هذا الإنجاز أكد قائلاً: "الأبحاث ما زالت مستمرة ولم نصل حتى وقتنا هذا لإنتاج قلب بشرى باستخدام تقنية النانو، ونتمنى أن تظهر النتائج سريعًا حتى نعالج العديد من الحالات التى تحتاج قلوب جديدة ليعيشوا بصحة جيدة"، موضحًا أن كل ما تردد شائعات تظهر كل فترة، وكانت بدايتها منذ 4 سنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعى أيضًا.

وأضاف الدكتور وائل عبد العال: من خلال أبحاثنا على تقنية النانو نحاول استخدامها فى تصنيع قلب بشرى والتوصل لعلاج السرطان.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توقعت موت قرابة 22 مليون شخص بحلول 2030 بسبب الأمراض القلبية وتسهم تقنية النانو فى رفع متوسط أعمار مرضى القلب.


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