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رئيس هيئة السكة الحديد الجديد: المهمة صعبة.. وربنا يوفقنى لصالح مصر

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رئيس هيئة السكة الحديد الجديد: المهمة صعبة.. وربنا يوفقنى لصالح مصر رئيس هيئة السكة الحديد الجديد: المهمة صعبة.. وربنا يوفقنى لصالح مصر
قال اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد الجديد، فى أول تصريح له بعد تكليفه بمهام مسئولية رئاسة الهيئة خلفا للواء أحمد حامد: "المهمة صعبة وسأسعى لتحسين الخدمة".

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد الجديد فى أول تصريح لـ"اليوم السابع": إن شاء الله ربنا يوفقنا لصالح ".

وكان الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، أصدر اليوم قرارا بإقالة اللواء أحمد حامد، وتعيين اللواء مدحت شوشة خلفا له، كما أجرى حركة تغييرات فى قيادات السكة الحديد.

تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. وزير النقل يقيل رئيس السكة الحديد بعد تدهور أوضاع المرفق.. الجيوشى يستجيب لتوصية لجنة خبراء الوزارة ويعين مدحت شوشة خلفا للواء حامد.. ويجرى تغييرات شاملة فى القيادات
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