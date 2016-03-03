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سفير إسرائيل بالقاهرة يهاجم الإعلام: تسبب فى ضرب"عكاشة" بالحذاء بالبرلمان

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سفير إسرائيل بالقاهرة يهاجم الإعلام: تسبب فى ضرب"عكاشة" بالحذاء بالبرلمان سفير إسرائيل بالقاهرة يهاجم الإعلام: تسبب فى ضرب"عكاشة" بالحذاء بالبرلمان
قال السفير الإسرائيلى بالقاهرة، حاييم كورين، إن جزء من عمله لقاء كل الأوساط السياسية المصرية من دبلوماسيين وغيرهم.

وأضاف "كورين" فى حوار تلفزيونى أجراه مع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن لقاءه مع توفيق عكاشة تطرق فقط إلى "العلاقات المصرية – الإسرائيلية" ولم نتطرق إلى الشأن الداخلى المصرى.

وأكد "كورين" أن "عكاشة " شخص مخلص لبلاده جدا، وقد التمس ذلك من خلال لقاءه معه، موضحا أن وسائل الإعلام تحركت بقوة ضده، وأدت فى النهاية لتعرضه للضرب بالحذاء فى البرلمان، مضيفا أن الهجوم على "عكاشة" أمر مصرى داخلى ولا شأن لتل أبيب به.

وأوضح أنه لا يشعر بالعزلة أبدا فى ظل وجوده بمصر، حيث إنه يخرج كل يوم ويلتقى مصريين دون أن يتعرض لأى شىء، وقال إنه يرغب فى إقامة مباراة كرة قدم بين منتخب وإسرائيل حتى ولو فى أوروبا.

- السفير الإسرائيلى لـ bbc: رد فعل البرلمان المصرى بعد لقائى بعكاشة غير عادى
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