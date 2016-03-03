الشركة البريطانية لاستشارات الأمن تبدأ عملها بمطار القاهرة الأسبوع المُقبل

وصل وفد من الشركة البريطانية “كنترول ريسكس” للاستشارات الأمنية، مطار القاهرة الدولي، قادمًا من شرم الشيخ حيث كان في استقباله عدد من قيادات وزارة الطيران المدني.

وكشفت مصادر بالمطار أن الشركة البريطانية سوف تبدأ عملها بالمطار الأسبوع المقابل، وذلك بعد أن انتهت من المتابعة بمطار شرم الشيخ، حيث تقوم بتقيم الإجراءات الأمنية التي تتم في تفتيش الركاب والحقائب، وتقيم الأجهزة وإعداد العاملين لتلك الإجراءات، وكذلك متابعة الإجراءات في تأمين البضائع والحقائب.

يذكر أن مدة التعاقد مع شركة “كنترول ريسكس” 6 أشهر لتقييم الإجراءات في مطارات القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووزارة الطيران المدني، وتتحمل وزارة السياحة وفقًا للعقد القيمة المالية من صندوق دعم السياحة، والتي تبلغ مايقرب من 700 ألف دولار.