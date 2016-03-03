أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: طموحات التوأم تصطدم بمفاجآت كمبالا -
مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الشركة البريطانية لاستشارات الأمن تبدأ عملها بمطار القاهرة الأسبوع المُقبل

Google+ Print
الشركة البريطانية لاستشارات الأمن تبدأ عملها بمطار القاهرة الأسبوع المُقبل الشركة البريطانية لاستشارات الأمن تبدأ عملها بمطار القاهرة الأسبوع المُقبل

وصل وفد من الشركة البريطانية “كنترول ريسكس” للاستشارات الأمنية، مطار القاهرة الدولي، قادمًا من شرم الشيخ حيث كان في استقباله عدد من قيادات وزارة الطيران المدني.

وكشفت مصادر بالمطار أن الشركة البريطانية سوف تبدأ عملها بالمطار الأسبوع المقابل، وذلك بعد أن انتهت من المتابعة بمطار شرم الشيخ، حيث تقوم بتقيم الإجراءات الأمنية التي تتم في تفتيش الركاب والحقائب، وتقيم الأجهزة وإعداد العاملين لتلك الإجراءات، وكذلك متابعة الإجراءات في تأمين البضائع والحقائب.

يذكر أن مدة التعاقد مع شركة “كنترول ريسكس” 6 أشهر لتقييم الإجراءات في مطارات القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووزارة الطيران المدني، وتتحمل وزارة السياحة وفقًا للعقد القيمة المالية من صندوق دعم السياحة، والتي تبلغ مايقرب من 700 ألف دولار.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا