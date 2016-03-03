7 مليون جنيه من الوكالة الدولية لرفع كفاءة محطات التحلية بمرسى علم

اكد المهندس يحيي صديق رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الاحمر، أن الوكالة الدولية لتنمية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وافقت علي تقديم دعم بقيمة 7 مليون جنية لرفع كفاءة محطات تحلية مياه بقريتي حماطه ومرسى حميره بمدينتي مرسي علم والشلاتين وذلك لزيادة الطاقة الانتاجيه لها من 100 م3/يوم لمحطتين لتصل الى 300 م3/ يوم وتعد هذه اول مشاركه للوكاله الدوليه فى البحر الاحمر.
وذلك بعد لقاء المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه والسفير الامريكى بالقاهره بحضور المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الاحمر.