الحبس 15 يوم لمتسول كفيف بتر إصبع أمين شرطة في أسيوط‎

أمرت نيابة مركز شرطة أسيوط برئاسة المستشار احمد عنتر بالحبس 15 يومًا لمتسول كفيف اعتدى على امين شرطة وقضم اصبعه مما نتج عنه بتر العقلة الأولى به في إحدى القطارات بمحطة سكة حديد اسيوط.

وكان غرفة العمليات بمحطة سكة حديد أسيوط قد تلقت بلاغًا من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 983 «أسوان-القاهرة» بقيام «محمود م أ»، 28 سنة «كفيف» عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج أسيوط، بالتسول داخل القطار المشار إليه، وحال مروره من محطة المطيعة بدائرة مركز شرطة أسيوط، قام أمين الشرطة محمود محمد حسن مقيم سوهاج من قوة تأمين محطة السكة الحديد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بمنعه من التسول وازعاج الركاب.

مما أدى إلى نشوب مشاجرة قام على إثرها المتسول بعقر اليد اليسرى لأمين الشرطة وبتر عقلة اصبعه الابهام، وعلى الفور تم نقل المصاب الى مستشفى الايمان العام بأسيوط وتحرر المحضر رقم 8198 أحوال القسم والعرض على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 ايام على ذمة التحقيق ثم جددت اليوم حبسه 15 يومًا اخرى.