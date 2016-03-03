ممثل كوميدي سعودي ضيف الحلقة الأولى من “البلاتوه” على النهار

يحل الفنان الكوميدي السعودي إبراهيم خيرالله ضيفاً على الحلقة الأولى من البرنامج الكوميدي “البلاتوه” الذي يقدمه الفنان أحمد سيد أمين، ومن إخراج أحمد خالد وإنتاج محمد جبيلي “شركة سينيجرام”، وذلك في تمام التاسعة مساء غد الجمعة 4 مارس على قناة النهار.

إبراهيم خيرالله بدأ ظهوره كممثل في سن مبكرة حيث شارك بأعمال مسرحية في مرحلة الطفولة، بينما كانت بدايته الفعلية في عام 2008 حيث بدأ بتقديم عروض ستاند أب كوميدي وبقية مستمراً بها، كما ظهر عبر قناة MBC ضمن برنامج اكتشاف المواهب “Arab Got Talent”، حيث اشترك في الموسم الأول من البرنامج لكنه لم يصل إلى النهائيات، بعد ذلك قدم شخصية التمساح ضمن برنامج “لا يكثر” مع الممثل السعودي فهد البتيري، بعدها إنتقل إلى تقديم شخصية التمساح منفرداً ببرنامج يحمل إسم الشخصية نفسها، وبثه عن طريق اليوتيوب وكانت هذه الشخصية السبب الرئيسي في شهرته، كما شارك إبراهيم خير الله بتقديم برنامج زهرة الخليج برفقة الممثلة زهرة عرفات، وفي بداية عام 2014، انضم لإذاعة “مكس إف إم”.

يُذكر أن أحمد سيد أمين يقوم في أولى حلقات “البلاتوه” بدور ممثل مغمور، مكان عمله الطبيعي هو البلاتوه، ويقدم مع مجموعة من المواهب التمثيلية الشابة عدة فقرات لأنواع مختلفة من الكوميديا، تحت إطار موضوع واحد للحلقة والتي تتراوح مدتها حوالي 40 دقيقة، تدور كلها من داخل عالم الكواليس.

يشرف “أمين” على ورشة كتابة البرنامج والتي تتكون من مجموعة من الشباب من بينهم حسين نيازي، سارة هجرس، شريف عبد الفتاح، هشام عفيفي، محمد خميس وآخرين.

كان أحمد أمين أحد أهم نجوم الكوميديا الذين ظهروا عبر شبكات التواصل الاجتماعية خلال العام الماضي وذلك من خلال حلقات برامجه الكوميدية القصيرة، “30 ثانية”، وبرنامج “البريك”، والذان حققا انتشاراً كبيراً أيضاً.