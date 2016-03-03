طبيب أمريكى يزعم: سيبك من عصير البرتقال وكل قشره لتجنب السرطان

كشف الدكتور الأمريكى الشهير مايكل جريجر، المتخصص فى التغذية، عن نصائح طبية غريبة للغاية زعم أنها مفيدة للصحة، حيث أوصى بتجنب تناول عصير البرتقال يوميًا، وتناول قشره لتجنب الإصابة بالأورام السرطانية.

وأوضح جريجر فى تقرير نشرته مؤخرًا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن قشر البرتقال يحوى مواد رائعة مضادة للأكسدة تساهم فى حماية الحمض النووى DNA للخلايا وتجعله أكثر مقاومة للسرطان، وكذلك الأمر حال تناول ثمرة البرتقال أو الفواكه الحمضية الأخرى مثل اليوسفى والجريب فروت.

وعلى النقيض تمامًا، أكد الطبيب الأمريكى أن تناول عصير البرتقال (150 ميلى) يوميًا كل صباح يساهم على المدى البعيد فى رفع فرص الإصابة بسرطان الجلد "ميلانوما"، بسبب تأثيرات مادة "Psoralen" التى تتسبب فى أضرار خطيرة حال الإفراط فى تناولها، ونشرت هذه الدراسة بمجلة "Journal of Clinical Oncology" وأشرف عليها باحثون من مستشفى بريجهام والنساء الأمريكية.

وأضاف التقرير: على النقيض تمامًا يساهم تناول الفراولة والتوت بمختلف أنواعه يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، ويساهم فى تعزيز الجهاز المناعى، ويحمى الكبد والمخ من الأضرار التى قد تصيبهما.

جدير بالذكر أنه يمكن الاستفادة من قشر البرتقال فى عمل المربات أو الكيك أو استخدام مبشوره على السلطات.

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