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الأردن يتسلم طائرات هليكوبتر بلاك هوك أمريكية لتعزيز دفاعاته

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الأردن يتسلم طائرات هليكوبتر بلاك هوك أمريكية لتعزيز دفاعاته الأردن يتسلم طائرات هليكوبتر بلاك هوك أمريكية لتعزيز دفاعاته

بلاك هوك

قال مسؤولون أردنيون وأمريكيون إن الولايات المتحدة سلمت الأردن ثماني طائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك يوم الخميس لمساعدة الدولة الحليفة في الدفاع عن نفسها ضد تهديد مسلحي تنظيم داعش.

وبحسب رويترز أضاف المسؤولون أن ثماني طائرات أخرى من نفس الطراز ستُسلم للأردن العام المقبل في إطار اتفاق مساعدات عسكرية بقيمة نحو 200 مليون دولار.

والطائرات الهليكوبتر محورية لقوة التدخل السريع في الأردن التي تمولها الولايات المتحدة وأنشأتها عمان لمحاربة الدولة الإسلامية التي تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا والعراق المجاورتين.

وخلال مراسم تسلم الطائرات التي أقيمت في قاعدة ماركا الجوية قالت السفيرة الأمريكية لدى الأردن أليس ويلز “تدعم الولايات المتحدة جهود القوات المسلحة الأردنية لحماية حدود الأردن لردع العدوان ومكافحة الإرهاب وللمساهمة في عمليات التحالف.”

وقالت لضباط كبار في الجيش الأردني “الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف مع الأردن في مواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم داعش .”

وأضافت “وأنتم توظفون تلك الطائرات في حربكم ضد داعش اعلموا أننا سنكون بجانبكم.”

وقال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته إن طلب الأردن تزويده بطائرات من دون طيار من طراز (إم.جي-9 ريبر) رُفض مضيفا أن “هذا ليس أحد الخيارات الآن”.

ومنذ اندلاع الصراع السوري في 2011 أرسلت واشنطن ملايين الدولارات لمساعدة عمان على إنشاء نظام متكامل لمراقبة الحدود لمنع التسلل عبر الحدود من سوريا والعراق.

 

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