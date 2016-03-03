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سامسونج تطلق أحدث منتجاتها من الشاشات المنحنية

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CF591-Curved-Monitor_706

أعلنت شركة سامسونج أمس الأحد عن إطلاق تشكيلتها الجديدة من الشاشات المنحنية، والتي تأتي بقياسين: 23.5 و 27 بوصة، وتستهدف المحترفين والمستخدمين الأفراد على حد سواء.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في بيان إن شاشتيها «سي إف591» CF591 و «سي إف390» CF390 تلبيان احتياجات الوسائط المتعددة وتعدد المهام المتنوعة لكل من المستخدمين المحترفين والأفراد، وتخلقان بيئة مريحة بصريًا مواتية للاستخدام على المدى الطويل.

وأضافت الشركة منذ إطلاق أول شاشة عرض بتقنية LED منحنية في العام 2014، واصلت سامسونج طريقها لتحسين تصميمها لاستيعاب الطلب المتزايد من مختلف فئات المستخدمين.

وأوضحت سامسونج أن الشاشتين CF591 و CF390 تتمتعان بالعديد من أحدث ابتكاراتها، بما في ذلك منحنى حاد، وتحسين جودة الصورة لتقديم العرض الأمثل الذي يتطابق مع شكل العين البشرية.

وفيما يتعلق بالمواصفات، يأتي الطراز CF591 بقياس 27 بوصة وبدقة 1920×1080 بكسلًا، مع زمن استجابة لا يتجاوز 4 ميلي ثانية، ويتمتع هذا الطراز بدرجة سطوع تبلغ 250 شمعة، مع نسبة تباين تبلغ 3000:1 ودعم لـ 16.7 مليون لون.

ويضم الطراز، الذي يبلغ فيه مجال الرؤية 178 درجة، منفذ «ديسبلاي بورت 1.2» Display Port 1.2، ومنفذي «إتش دي إم آي 1.4» HDMI 1.4، بالإضافة إلى منفذ «دي-سب» D-Sub، ومدخل للصوت.

وبالنسبة للطراز CF390، الذين يأتي في قياسين، هما 23.5 و 27 بوصة، فهو يقدم نفس المواصفات، غير أنه يقدم منفذ «إتش دي إم آي» واحد، ويفتقر إلى وجود مدخل صوت.

وقالت سامسونج إنها تعتزم طرح شاشتيها المنحنيتين الجديدتين في الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا في شهر مارس المقبل، مع وجود خطة لطرحها في أسواق أخرى في أبريل القادم.

CF591-CF390-Curved-Monitors_706

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