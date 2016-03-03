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موبينيل تكرم «بسيطة» الفائزة في مسابقة ستار أفريقيا 2015

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موبينيل تكرم «بسيطة» الفائزة في مسابقة ستار أفريقيا 2015 موبينيل تكرم «بسيطة» الفائزة في مسابقة ستار أفريقيا 2015

كرمت شركة موبينيل، اليوم، إحدى شركات مجموعة أورنچ العالمية، فريق شركة “بسيطة” المصري الذي حصد المركز الأول في مسابقة ستار أفريقيا 2015 والتي نظمتها شركة أورنچ العالمية لدول أفريقيا و الشرق الأوسط، وذلك في إطار تنمية المجتمع على دعم المشروعات التكنولوجية لتشجيع الابتكار و التطوير في مجال الخدمات الاجتماعية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يفوز بها فريق مصري بالجائزة الكبرى، والتي تصل قيمتها إلى 25 ألف يورو وتدريب لمدة 6 أشهر على تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال بشركة أورنچ في باريس، حيث يقوم بعملية التدريب خبراء على أعلى مستوى احترافي. ومن جانب آخر جاءت في المرتبة الثانية في عدد المشروعات التى تقدمت للمسابقة والتى وصلت في إجماليها إلى 79 مشروعا بثلاثة أضعاف السنوات السابقة.

وقام ايف جوتييه، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة موبينيل، بتسليم الفريق الفائز الجائزة، وأثنى على المجهود الذي بذلته “بسيطة” في الوصول بفكرتها إلى هذه الجائزة العالمية بفضل الدعم والرعاية التي قدمتهما موبينيل، وقدم “جوتييه” باقة من العروض والمنتجات الخاصة بشركة موبينيل إيمانًا منها بدعم الأفكار الشابة القابلة لحل المشاكل المجتمعية، حيث منح الفريق الفائز أيضًا بعض المزايا التي تساعدهم في أعمالهم التجارية وعدد من أحدث الهواتف الذكية في السوق المصري، وخصم خاص في خدمة موبي كاش التابعة لموبينيل”.

وأعرب المهندس أشرف حليم، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة موبينيل، عن سعادته بالشباب المصري المبتكر والمبدع، مؤكدًا أن موبينيل لديها التزام تجاه السوق المصري في دعم ورعاية الكوادر البشرية الشابة، ويأتي ذلك إيماناً بأهمية دعم المبتكرين في الدولة، والدور الذي يقوم به المبتكر في تنمية المجتمع وإلقاء الضوء على التحديات التى يمكن أن تواجهه ومحاولة الخروج بحلول قابلة للتطبيق ، مشيرًا إلى حرص شركة أورنچ العالمية التي تعتبر موبينيل جزءً منها على دعم الأفكار الجديدة التي تعتمد على الإبداع والابتكار خلال عام 2016″.

 

من جانبه أثنى سالم مصالحة، أحد مؤسسي شركة “بسيطة” على الدعم الذي حصل عليه فريق بسيطة من شركة موبينيل، والتي ساهمت في الفوز بالمركز الأول في المسابقة، مشيرًا إلى أن فكرة “بسيطة” التى تم تأسيسها في عام 2014تعتمدعلى إدارة حملات وسائل التواصل الإجتماعي، وحملات التسويق لقضية معينة، وحلول التسويق، وإنتاج الفيديو، من خلال نموذج Clickfunding الذي حصدت من خلاله “بسيطة” المركز الاول في المسابقة.

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