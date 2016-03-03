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ضبط ساعة مكتب مزودة بكاميرا تجسس داخل طرد بمطار القاهرة

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ضبط ساعة مكتب مزودة بكاميرا تجسس داخل طرد بمطار القاهرة ضبط ساعة مكتب مزودة بكاميرا تجسس داخل طرد بمطار القاهرة

الساعة المضبوطة

 

ضبطت جمارك البريد السريع بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، ساعة مكتب مزودة بكاميرات تصوير تستخدم في أعمال التجسس داخل طرد شخصي فور وصوله من الإمارات.

صرحت مصادر جمركية بقرية البضائع أنه أثناء إنهاء الإجراءات القانونية لطرد شخصي وارد من الإمارات بوزن كيلو، يحتوى على ساعة مكتب وبالتدقيق فيها بمعرفة رجال الجمارك، تبين وجود كاميرا دقيقة تستخدم في أعمال التصوير وبها خاصية البلوتوث والواي فاي، وبالعرض علي عبد المنعم عليوة، مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، أمرا بحجز الطرد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللآن الساعة تعد من أجهزة التجسس المحظور دخولها للبلاد طبقًا لقرار الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية مع صاحب الطرد.

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