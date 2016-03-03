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أخبار العراق اليوم.. العبادى يندد بالفساد فى الدولة العراقية

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أخبار العراق اليوم.. العبادى يندد بالفساد فى الدولة العراقية أخبار العراق اليوم.. العبادى يندد بالفساد فى الدولة العراقية
تناولت أخبار العراق اليوم تنديد رئيس وزراء العراق بالفساد الذى نخر جسد بالدولة العراقية، كما ركزت أخبار العراق اليوم على مقتل 167 إرهابيا من تنظيم داعش خلال عملية "أمن الجزيرة" غرب سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

أخبار العراق اليوم


>كشف رئيس وزراء العراق حيدر العبادى عن أن دعوته لتشكيل "كتلة عابرة للطائفية والمناطق والمكونات" وتكون لجميع العراقيين لاقت تجاوبا، وقال: إنه" لا طريق أمامنا سوى العمل والتقدم إلى الأمام بالرغم من الخلافات فوحدتنا مصدر قوة للجميع وسنخرج اقوى والجميع سينتصر، اما تفرقنا فستؤدى إلى الفشل وسيفشل الجميع وسيتضرر الوطن والمواطن".

أخبار العراق اليوم


>وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية الخميس، مقتل 167 إرهابيا من تنظيم داعش خلال عملية "أمن الجزيرة" غرب سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق التى بدأت أول الثلاثاء، بمشاركة قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبى.

بينما أكد اجتماع الرئاسات الثلاث والكتل السياسية العراقية ضرورة إجراء تغيير وزارى وفق معايير المهنية والكفاءة بما يصب فى مشروع إصلاح شامل.

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