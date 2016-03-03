أخبار سوريا اليوم.. انقطاع التيار الكهربائى عن سوريا بشكل كامل

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم ، على انقطاع التيار الكهربائى عن سوريا بشكل كامل لأسباب غير معلومة، كما تناولت أخبار سوريا اليوم ، إعلان المبعوث الدولى عن بدء المفاوضات فى 9 مارس الجارى.>أعلن التليفزيون السورى الرسمى انقطاع الكهرباء عن سوريا بالكامل لأسباب غير معلومة . وقال مصدر في وزارة الكهرباء إن "ورشات الإصلاح بدأت بتحديد أسباب هذا الانقطاع المفاجئ لتتم معالجته على الفور وإعادة التيار الكهربائى خلال الساعات القادمة." و قال سكان محليون ان التيار مقطوع منذ الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت دمشق.>قال ستيفان دى مستورا المبعوث الدولى إلى سوريا، إن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا ساهم فى وصول المساعدات إلى الأماكن المتضررة ، معترفا بوجود خروقات لهذا الاتفاق قائًلا: حصلت خروقات محدودة وهناك اتصالات لتطويقها".

كما أفات قناة العربية فى خبر عاجل لها اليوم، يبحث كلا من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون الوضع فى سوريا غدا الجمعة فى لندن.

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