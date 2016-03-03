صحفى ألمانى: تدخل الولايات المتحدة فى سوريا قد يقسمها إلى دويلات

>حذر أول صحفى غربى سُمح له بالوصول إلى مدينة الرقة السورية، التى يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي، من أن تدخل الولايات المتحدة قد يقسم سوريا إلى أربعة أو خمسة أجزاء.

وقال الصحفى الألمانى يورجن تودينهوفر - فى حوار خاص لقناة "روسيا اليوم" أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم /الخميس/ - إنه كان قلقا من أن الولايات المتحدة تهدف لإضعاف سوريا كما فعلت فى ليبيا والعراق.

وقال تودينهوفر إن الطريقة الوحيدة لهزيمة "داعش" هى توحيد المعارضة ونظام بشار الأسد، بدلا من استمرار الحرب الأهلية، مضيفا أنه "إذا بدء المتمردون فى القتال مع الجيش الحكومى الرسمى ضد "داعش"، سيكون لدينا فرصة لهزيمة التنظيم، وتحقيق السلام فى سوريا. إنه حلم، ولكن حلم واقعي".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قسمت ليبيا، والآن يمكنهم تقسيم سوريا إلى أربع أو خمسة أجزاء، مضيفا "الدول المنقسمة هى دول ضعيفة، ولدى انطباع أن بعض السياسيين الأمريكيين يحبون الدول الضعيفة فى منطقة الشرق الأوسط."

وتابع تودينهوفر أن القليل يمكن فعله لمنع المزيد من الهجمات الإرهابية فى أوروبا، موضحا "من السهل بالنسبة لـ"داعش" استخدام قواتهم فى دول الاتحاد الأوروبى أوالولايات المتحدة أوروسيا، فلديهم العديد من المشجعين فى تلك البلدان"، مضيفا أنهم ليسوا بحاجة لتحمل مخاطر عبور الحدود.

>