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أخبار الأردن اليوم..عمان تتسلم 8 مروحيات من طراز "بلاك هوك"

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أخبار الأردن اليوم..عمان تتسلم 8 مروحيات من طراز "بلاك هوك" أخبار الأردن اليوم..عمان تتسلم 8 مروحيات من طراز "بلاك هوك"
ركزت أخبار الأردن اليوم، على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار الأردن اليوم، تسلم الأردن، اليوم الخميس، ثمانى طائرات هيليكوبتر من طراز (بلاك هوك) كمنحة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى إطار تعزيز وتقوية قدرات المملكة العسكرية والدفاعية.

جاء ذلك خلال احتفال رسمى أقيم اليوم فى مطار ماركا العسكرى بعمان بحضور السفيرة الأمريكية أليس ويلز واللواء زياد المجالى نائب مستشار الملك للشئون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل الزبن.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية كانت قد تسلمت مؤخرا 3 مروحيات (بلاك هوك) من الولايات المتحدة الأمريكية من أصل الطائرات الثمانى؛ وهو ما ثمنته الأردنية على لسان الناطق الرسمى وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومنى فى نوفمبر الماضى 2015.

وكان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قد أعلن فى 21 فبراير الماضى أن مجموع المساعدات التى ستقدمها بلاده إلى الأردن خلال العام الحالى تبلغ 6ر1 مليار دولار منها 450 مليون دولار مساعدات عسكرية.. مبينا فى هذا الصدد بأن الأردن يعتبر ثالث أكبر متلق فى العالم للمساعدات العسكرية الأمريكية.

وتشارك القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربى) فى التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم (داعش) الإرهابى بمشاركة أكثر من 60 دولة عربية وأجنبية.

ومن ضمن أخبار الأردن اليوم، أفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى ، بأن نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن سيقوم بزيارة إلى الأردن فى العاشر من الشهر الحالى ضمن جولة له فى المنطقة، يستقبله خلالها الملك عبد الله الثانى .

ويبحث الملك عبد الله الثانى وبايدن، بحسب البيان الصادر، الجهود الإقليمية والدولية فى الحرب على الإرهاب ومستجدات الأزمة السورية خصوصا مساعى التوصل إلى حل لها ينهى معاناة الشعب السورى إضافة إلى العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها بما فى ذلك التعاون العسكرى بين البلدين.

- وزير الإعلام الأردنى: "إربد" جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيمات خارجية
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