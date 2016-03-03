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وزير الرى يفتتح محطة رفع بتكلفة 90 مليون جنيه بكفر الشيخ

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وزير الرى يفتتح محطة رفع بتكلفة 90 مليون جنيه بكفر الشيخ وزير الرى يفتتح محطة رفع بتكلفة 90 مليون جنيه بكفر الشيخ
افتتح زير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، محطة زغلول الحديدة، مؤكداً أن المشروع جاء نتيجة تهالك محطة زغلول القديمة، التى تم إنشاؤها عام 1952، ما تطلب إنشاء محطة جديدة بتكلفة 90 مليون جنيه، وروعى فيها مواجهة زيادة كميات المياه بالمنطقة نتيجة الأمطار والتغيرات المناخية وتأثيراتها.

وتفقد حسام المغازى، يرافقه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، محطة طلمبات غرب البرلس، التى تم إنشاؤها على مساحة 20 ألف فدان، بتكلفة 76 مليون جنيه، للأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وإنشاء كوبرى على وصلة الطرد، بتكلفة 5 ملايين جنيه بإجمالى تكلفة 81 مليون جنيه.

- محافظ كفر الشيخ:افتتاح محطة صرف "زغلول" ومناقشة وزير الرى فى مشاكل المزارعين
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