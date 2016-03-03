متستناش الحكومة.. 7 خطوات تحميك من مخاطر التدخين السلبى

صرحت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة التدخين بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، بأن قانون حظر التدخين فى المنشآت العامة لا يتم تطبيقه، على الرغم من تأثير التدخين والتدخين السلبى على جميع الأشخاص المتواجدين، وخطورة التدخين السلبى على الصحة العامة ودوره فى الإصابة بأمراض القلب والسرطان نتيجة التدخين والتدخين السلبى.

وفسرت ذلك بأن القانون صدر فى عام 2007 بمنع التدخين فى المنشآت العامة وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون عام 2010 دون أن توضح من المسئول عن تحصيل المخالفة والطريقة التى تحصل بها المخالفة وإلى أين توجه وتنفق.

وهو التصريح الذى يؤكد أننا نتعرض لكل أخطار وأضرار التدخين السلبى دون حماية لذلك نوضح لواضعى القانون ومن يقومون على تنفيذه هذه المخاطر الصحية التى تلاحقنا دون غطاء قانونى يحمينا.

وفى هذا السياق يوضح الموقع الإلكترونى الاسترالى "betterhealth"، خطورة التدخين والتدخين السلبى على الأشخاص المحيطين بالمدخن، كالمرأة الحامل والأجنة والأطفال وغيرهم، مشيرًا إلى أن التدخين السلبى يزيد من تعرض المرأة الحامل لمخاطر صحية عديدة، تشمل الإجهاض وولادة طفل ميت، التعرض للولادة المبكرة وانخفاض وزن المواليد، ووفاة مفاجئة غير متوقعة للمواليد الرضع والتعرض لمضاعفات أثناء الولادة.

وأشار التقرير إلى أن التدخين السلبى يزيد من خطر تعرض الأشخاص الذين لم يدخنوا من قبل لمجموعة من الأمراض والمخاطر الصحية والتى تتضمن زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أثبتت الأدلة العلمية أن الأشخاص الذين لا يدخنون ويعيشون فى مكان بها أشخاص مدخنين يرتفع خطر إصابتهم بأمراض القلب والشرايين التاجية.

كما ثبت أن التدخين السلبى يجعل الدم أكثر لزوجة وعرضة للتجلط ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن التدخين السلبى مرتبط بانخفاض مستويات الفيتامينات المضادة للأكسدة فى الدم، ووفقًا للتقرير فأن التعرض 30 دقيقة للتدخين السلبى يؤثر على تدفق الدم والأوعية الدموية.

وتابع التقرير أن التعرض المستمر للتدخين السلبى يؤدى إلى تصلب الشرايين، ويزيد معدلات الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 20 إلى 30%، ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وسرطان الجيوب الأنفية وسرطان الحنجرة والثدى وانسداد رئوى مزمن.

لذا يقدم الموقع الاسترالى بعض النصائح، للحد من مخاطر التدخين السلبى، والتى تشمل

>1- يجب أن يكون منزلك خاليًا من التدخين، أما تخصيص مكان للتدخين فليس طريقة ناجحة للحد من التدخين السلبى، لأن دخان التبغ من الممكن أن ينتشر بسهولة فى جميع أجزاء المنزل.

>2- التأكد من أن الأشخاص الذين يزورونك يدخنون السجائر فى الهواء الطلق.

>3- يجب أن تجعل سيارتك خالية من التدخين، فلا يجب تعرض المحيطين بك لأثر التدخين حتى إذا كانت النوافذ مفتوحة، ففى فيكتوريا أحد الولايات الاسترالية، من غير القانونى التدخين فى السيارات التى تنقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

>4- لا تسمح للأشخاص المدخنين بالتدخين فى مكان مغلق كغرفة صغيرة أو غيرها من الأماكن المغلقة.

>5- إذا كان لديك أطفال فتأكد من توفير بيئة خالية من التدخين.

>6- فى العمل معظم الشركات لديها سياسات حماية الموظفين غير المدخنين من التدخين السلبى، إذا لم يكن لدى شركتك هذه السياسة فيمكنك التعامل مع منظمات حماية الموظفين ووضع سياسة لشركتك.

>7- يمكنك تشجيع زملائك فى العمل الاستفادة من برامج الإقلاع عن التدخين، وإذا كان فى العمل مساحة للتدخين فى الهواء الطلق فلا يجب التواجد بهذا المكان.

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