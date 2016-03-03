جامعة القناة تستكمل دوراتها التدريبية لطلاب المدارس حول إدارة الوقت

نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع شئون البيئة بجامعة قناة السويس رابع الدورات التدريبية التى تعقدها لطلاب مدارس الإسماعيلية.

عقدت دورة اليوم لطلاب مدارس الزهور الثانوية بنات وحضر الدورة طلاب من مدرستى الإسماعيلية والفاروق عمر الثانوية بنين، وحاضر فى الدورة الدكتورة نهى العاصى المدرس بكلية التربية، حيث ناقشت الطلاب حول كيفية إدارة الوقت، والمهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير إدارة الإعلام بجامعة قناة السويس حول أهمية جامعة القناة للمجتمع المحيط، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وناقشت الدكتورة نهى العاصى طلاب المدارس الثلاث حول كيفية إدارة الوقت والتنظيم والتخطيط الجيد للوقت، وكيفية الاستثمار الحقيقى للوقت حتى يمكن تحقيق الاستفادة الكبرى وإتاحة وقت آخر للاستمتاع، وتناولت المحاضرة تعريف إدارة الوقت بأنها قدرة الطالب على استخدام وقته لإنجاز المهام فى الوقت المحدد لها كما أن الوقت هو وحدة قياس الإنجازات فى وقت محدد، وكيفية مواجهة حالات الطوارئ أثناء المذاكرة، ومضيعات الوقت مثل الوسائل التكنولوجية الحديثة التى يمكن استخدامها أفضل استخدام بدلا من استخدامها فيما يضيع الوقت.

وتناولت المحاضرة نصائح لعمل جدول مذاكرة جيدة منها ألا يزيد عدد المواد فى اليوم الواحد عن ثلاث مواد دراسية فقط وترتيب المواد فى الجدول حسب ظروف المذاكرة، وبدء المذاكرة بمادة تتطلب وقت أقل والواقعية فى التصميم و تنوع مواد الدراسة ومحاولة جعل أوقات الدراسة خلال ساعات النهار.

كما تناولت الدورة محاضرة تثقيفية حول جامعة قناة السويس ألقاها المهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير إدارة الإعلام بجامعة قناة السويس، الذى حاضر الطلاب حول أهمية جامعة قناة السويس للمجتمع المحيط بها من مؤسسات وهيئات، بالإضافة إلى دور الجامعة فى ضم واحتواء طلاب المدارس الثانوية ودور مكتب التنسيق بالجامعة فى إلحاق الطلاب بعد مرحلة الثانوية العامة.

وتناول مدير إدارة الإعلام نشأة وتاريخ جامعة قناة السويس وشعار الجامعة الذى يرمز إلى العلم ووقوع الجامعة على قناة السويس، وواقع الجامعة حاليا وتميز الجامعة وتفرد كلياتها ببرامج مختلفة وجديدة يلجأ إليها الدارسين من خارج مصر، مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج قد تكون موجودة فقط فى الجامعات الخاصة، لكنها توجد بجامعة القناة بتكاليف أقل وبخبرة أساتذة كبار.

وقالت فاتن إبراهيم رئيس قسم التدريب بإدارة تدريب أفراد المجتمع إن برنامج المدارس خلال الفصل الدراسى الثانى برنامج جديد تنفذه إدارة التدريب لتكتسب الزيارات طابع ثقافى بجانب الهدف التعليمى للدورات.

من جانبها قالت عزة صلاح مديرة مدرسة الزهور الثانوية إنها سعيدة بمثل هذه المحاضرة التى تنمى قدرات ومهارات الطلاب فى استخدام الوقت، بجانب تعريفهم بدور جامعة قناة السويس فى خدمة المجتمع وتقديم لهم فكرة عن كليات الجامعة التى يمكن أن يلتحقوا بها بعد انتهاء فترة الثانوية العامة، مؤكدة أن الطلاب سوف يستفيدون كثيرا إذا التحقوا بجامعة مثل جامعة قناة السويس التى على رأس أولوياتها البحث العلمى ومصلحة الطالب.

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