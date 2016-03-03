مراقب مالى: نقابة المهندسين بالإسكندرية لديها 1.3 مليون جنيه مصنفة كمخصصات

أكد أحمد مصطفى شوقى، المراقب المالى على نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن هناك مخصصات بقيمة 1.3 مليون جنيه من ميزانية النقابة من مديونات دائنة للنقابة فى صورة كمبيالات، وهى بحوزة النقابة ولكن مصنفة كمخصصات لمرور أكثر من 10 سنوات دون تحصيلها.

وأضاف أن هذا المبلغ يجوز للنقابة التصرف فيه وضمه للميزانية تحت أى بند مادام موجودا بخزينة النقابة.

ومن جانبه قال المهندس وليد سعيد، أمين عام النقابة إن جميع بنود الميزانية واضحة ومعلنه للمهندسين، واستطرد "لا تلومونا على عجز 20 عاماً ولكن الميزانية مدرجة منذ عامين لجميع الأعضاء للاطلاع عليها ".

جاء ذلك اليوم الخميس خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية بنقابة المهندسين بالإسكندرية.