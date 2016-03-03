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تعيينات جديدة بكليتى التربية والتربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ

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تعيينات جديدة بكليتى التربية والتربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ تعيينات جديدة بكليتى التربية والتربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ
قال الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال تصريحات له، إنه قرر تعيين كل من محمد إبراهيم أبو السعود خليل، وعمر فؤاد أحمد أحمد عبد ربه فى وظيفة "معيد" بكلية التربية.

أضاف القمرى، أنه قرر تعيين محمد أحمد عبد العزيز الشربينى ونجلاء عابدين عبد القادر محمد فى وظيفة "معيد" بكلية التربية الرياضية.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه يعتز بتفوق أبنائه الطلاب، متمنيا لهم مستقبلاً مشرقا ومزيداً من التقدم والرقى.


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