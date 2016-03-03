"تنفيذى المنوفية" يعتمد لائحة الإعلانات و يخصص مبنى لـ"مرور قويسنا"

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية على تخصيص مبنى السنترال القديم بناحية زرقان بمركز ومدينة تلا لإقامة وحدة بيطرية عليه، وقبول التبرع المقدم من إحدى المؤسسات لعمل توسعة لمدرسة سيف الوكيل الابتدائية بمدينة السادات.

و وافق المجلس مبدئيا على تخصيص مساحة خمسة آلاف متر بالمنطقة الصناعية لإقامة وحدة تراخيص مرور عليها لخدمة مركز ومدينة قويسنا، وتخصيص مساحة 622م داخل الحيز العمرانى لتوسعة المعهد الازهرى للفتيات بقرية أم خنان فى قويسنا، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 4248,5 ملك دولة بقرية شبراباص مركز شبين الكوم لإقامة مدرسة عليها، كما وافق على تخصيص مساحة 90 م ملك دولة بناحية مشهور مركز بركة السبع لإقامة مكتب بريد عليها.

و تقرر تطبيق اللائحة الخاصة بالإعلانات للعمل بها بدائرة المحافظة، والتى تقوم بتنظيم العملية الإعلانية وتقييم الأعمال التى تنفذها شركات الإعلان وفقا لضوابط خاصة داخل المحافظة.

وقد أكد محافظ المنوفية أن المحافظة تسعى دائما إلى تطوير الخدمات وتنمية المشروعات التى تخدم الصالح العام، مشيرا إلى ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة من أجل النهوض بالمستوى الخدمى بمختلف القطاعات بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة المنوفية برئاسة الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية وبحضور اللواء محمد مسعود مدير امن المنوفية واللواء محمد الشيخ السكرتيرالعام ومصطفى بيومى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس مجلس ادارة شركة المياه ورئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء و رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات، ومديري الادارات بالديوان العام .

- محافظ المنوفية لرؤساء المدن: أولوياتنا الارتقاء بالنظافة ومواجهة الإشغالات

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