وكيل "النواب": الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس الاثنين أو الثلاثاء

قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنه تقرر إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب 27 مارس الجارى، مشيراً إلى أنه لم يتم الانتهاء من اللائحة الداخلية للبرلمان، وأنه من المتوقع أن تنتهى يوم الاثنين أو الثلاثاء على الأكثر، يليه تشكيل اللجان النوعية، ثم يسافر رئيس المجلس خارج مصر لتمثيل مصر فى البرلمان بمحفل دولى.

وأعرب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، عن تمنيه أن يحظى برنامج الحكومة بثقة الشعب قبل النواب ويحقق آمال الشعب المصرى بعد ثورتين.

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