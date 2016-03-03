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وكيل "النواب": الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس الاثنين أو الثلاثاء

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وكيل "النواب": الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس الاثنين أو الثلاثاء وكيل "النواب": الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس الاثنين أو الثلاثاء
قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنه تقرر إلقاء بيان أمام مجلس النواب 27 مارس الجارى، مشيراً إلى أنه لم يتم الانتهاء من اللائحة الداخلية للبرلمان، وأنه من المتوقع أن تنتهى يوم الاثنين أو الثلاثاء على الأكثر، يليه تشكيل اللجان النوعية، ثم يسافر رئيس المجلس خارج لتمثيل مصر فى البرلمان بمحفل دولى.

وأعرب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، عن تمنيه أن يحظى برنامج الحكومة بثقة الشعب قبل النواب ويحقق آمال الشعب المصرى بعد ثورتين.


>- دعابات الأسبوع لعلى عبد العال تحت قبة البرلمان.. رئيس المجلس: "بعد الساعة 6 بحس بعفرته فى القاعة".. ويمازح نائب: "أنت كنت هادى إيه إللى جننك".. ويخاطب الأعضاء: "ما تخرجوش إحنا فى عرض صوت"
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