رئيس "السكة الحديد" الجديد يصل مكتبه ويجتمع بقيادات الهيئة

وصل اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد الجديد، إلى مكتبه برئاسة السكة الحديد بمحطة مصر ، وعقد مباشرة اجتماعا مع قيادات الهيئة الجدد والحاليين، فى حضور اللواء أحمد حامد رئيسها المُقال لاستلام وتسلم ملفات الهيئة.

واستمع رئيس هيئة السكة الحديد الجديد، من رئيس كل قطاع إلى ملخص عن أهم مشاكل قطاعه، ورؤيته للتطوير والملفات العالقة، وأثنى على رئيس الهيئة المُقال خلال الاجتماع، وطالب قيادات الهيئة التعاون معه فى تطوير المرفق وتحسين مستوى الخدمة.

تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. وزير النقل يقيل رئيس السكة الحديد بعد تدهور أوضاع المرفق.. الجيوشى يستجيب لتوصية لجنة خبراء الوزارة ويعين مدحت شوشة خلفا للواء حامد.. ويجرى تغييرات شاملة فى القيادات

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