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بالفيديو|أفضل طريقة لعمل البطاطس المقرمشة بملعقة زيت واحدة ،لمن يتبعون الرجيم وتجنب أضرار الزيت

  • الصحة
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بالفيديو|أفضل طريقة لعمل البطاطس المقرمشة بملعقة زيت واحدة ،لمن يتبعون الرجيم وتجنب أضرار الزيت بالفيديو|أفضل طريقة لعمل البطاطس المقرمشة بملعقة زيت واحدة ،لمن يتبعون الرجيم وتجنب أضرار الزيت

البطاطس المقرمشة المحمرة هي أفضل الوجبات للجميع وسريعة التحضير ، والذي يحبها الأطفال والكبار والذي يتناولها أغلب الأشخاص في جميع دول العالم.

ولكن هناك بعض المخاطر في تناولها ، منها أنها تحتوي على كمية دهون كبيرة تكون ضارة على جسم الإنسان ، ولكي نتجنب هذه التي موجودة في البطاطس عند قليها بالزيت ، يجب أن نستخدم جهاز قلي حديث يتم شراءه لقلي البطاطس بدون زيت ولكن أكثر السيدات لا يتوافر عندهم هذا الجهاز .
البطاطس المقرمشة

فجئنا إليكم بطريقة قلي البطاطس المقرمشة باستخدام ، القليل من زيت الطعام أثناء التحضير ، بملعقة زيت واحدة سوف تحضري ألذ بطاطس مقلية مقرمشة ،والكثير سوف يفضلها بدون استخدام حلة البخار وحلل الطهي الكهربائية.

وهذه وصفة مبتكرة جداً ومفيدة لمن يتبعون نظام غذائي معين ، وتكون البطاطس مقرمشة من الخارج وتكون طرية من الداخل ، وفي النهاية تعطى نفس الطعم المقرمش واللون الذهبي للبطاطس.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بملعقة زيت واحدة

    يتم تقطيع البطاطس على شكل صوابع ويتم غسلها جيدا.
    يتم وضعها في وعاء به كمية من الماء كافية
    يتم وضع ثلث كوب من الخل مع إضافة كمية من الملح (حسب الرغبة) ، ثم وضعها على النار.
    عندما يغلي الماء يتم وضع فيه البطاطس المقطعة صوابع كلها وتركها لمدة دقيقتين فقط.
    ثم بعد ذلك نقوم بتصفية البطاطس جيدا من الماء.
    ثم إحضار صينية ورش ملعقة زيت ونشرها في جميع انحاء الصينية ، ونضع البطاطس عليها ، ثم ندخلها الفرن لمدة 5 دقائق حتى يحمر لونها.

 

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