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بالفيديو – ' إحنا كسبنا بجد ' .. رد فعل مذهل لمدرب ماينز بعد الانتصار على بايرن

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بالفيديو – ' إحنا كسبنا بجد ' .. رد فعل مذهل لمدرب ماينز بعد الانتصار على بايرن بالفيديو – ' إحنا كسبنا بجد ' .. رد فعل مذهل لمدرب ماينز بعد الانتصار على بايرن

لم يصدق مارتن شميدت المدير الفني لماينز نفسه بعدما قاد فريقه للانتصار على بايرن ميونيخ يوم الأربعاء في معقله أليانز آرينا وأصدر العديد من ردود الفعل الرائعة.

وكان ماينز قد تغلب على بايرن ميونيخ لحساب الجولة 24 من الدوري الألماني بهدفين لهدف.

ويعد هذا الانتصار هو الأول لأي فريق يحل ضيفا على ملعب أليانز آرينا منذ شهر مايو الماضي (طالع التفاصيل).

وبينما كانت النتيجة تشير للتعادل نجح ماينز في خطف هدف الانتصار في الدقيقة 86 ليضع شميدت يده على رأسه غير مصدقا لما يحدث وكأنه يقول "هل انتصرنا"؟

وحتى عقب نهاية المباراة وأثناء مصافحته لبيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ظهر شميدت متفاجئا، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء وحيدا.

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فيديو اليوم السابع

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