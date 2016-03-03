لأول مرة.. محمد صلاح لاعب الشهر في روما

اختير محمد صلاح لاعب فريق روما أفضل لاعب في صفوف الذئاب بشهر فبراير الماضي بناء على تصويت أجراه النادي الإيطالي.

وأجرى فريق العاصمة الإيطالية تصويتا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن من هو أفضل لاعب في الفريق خلال شهر فبراير الماضي.

وفاز صلاح لأول مرة بتلك الجائزة خلال مسيرته مع روما بعد انتقاله إليه قادما من تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ومن أصل 9 آلاف و900 شخص قاموا بالتصويت حصل صلاح على نسبة 74% من الأصوات، يليه ستيفان الشعراوي بـ17 %، ثم دييجو بيروتي ثالثا بـ7%، وأخيرا أنطونيو روديجير بـ2%.

وسجل الجناح المصري خلال شهر فبراير الماضي مع روما أربعة أهداف خلال خمس مباريات خاضها في الدوري الإيطالي.