قائمة نيجيريا – نجوم الدوري الإنجليزي على رأس النسور لمواجهة مصر

أعلن سامسون سايسا المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن قائمة فريقه لمواجهتي مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية الشهر الجاري.

وتلعب نيجريا مع مصر في مباراة المجموعة السابعة يوم 25 مارس في كادونا على أن تقام مباراة الإياب يوم 29 من الشهر ذاته.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين من الدوري الإنجليزي على رأسهم مهاجم مانشستر سيتي كليشي إيهانوتشو.

وتحت نيجيريا وصافة المجموعة بعد جولتين فقط خلف مصر التي تتصدر بفارق نقطتين.

وضمت القائمة 20 لاعبا محترفا بالإضافة لـ20 آخرين من المحليين المتمركزين في القارة الإفريقية.

واللاعبين المحترفين هم:

حراسة المرمى: كارل إيكيمي (ولفرهامبتون، إنجلترا) – دانيل أكبيي (شيبا يونايتد، جنوب إفريقيا)

الدفاع: عبد الله شيهو (ينياو دي ماديرا، البرتغال) – إلدرسون إشيلجي (موناكو، فرنسا) – كيينيث أميروي (كاسيمباسا، تركيا) – جودفري أوبوابونا (سيكور رايزسبور، تركيا) – إيفي أمبروسي (سيلتيك، سكتلندا) – ستانلي أمويزي (أوليهانسي، البرتغال).

الوسط: أوجيني أونازي (لاتسيو، إيطاليا) – جون أوبي ميكيل (تشيلسي، إنجلترا) – أزوبويكي أوكشيكو (مالتسيبور، تركيا) – فيكتور موسيس (وست هام، إنجلترا).

الهجوم: أحمد موسى وأرون صامويل (سسكا موسكو، روسيا) – موسيس سايمون (جنت، بلجيكا) – أوديون إغالو (واتفورد، إنجلترا) – أليكس إيوبي (أرسنال، إنجلترا) – فانيندو آدي (بورتلاند تيمبرز، إنجلترا) – أمينو أومار (أوسمانليسبور، تركيا) – كليتشي إيهاناتشو (مانشستر سيتي).

أما اللاعبين المتمركزين في القارة الإفريقية هم:

إيكتشوكو إيزينوا، فيمي توماس، أوستن أوبورواكبو، كالو أوريجي، تشيبوزور أوكونكوو، إيتيم ماتيو، سينسير سيث، سيجون أودودوا، تشيما أكاس، كريس ماداكي، أوكي أوجاجاتيهو، إيفيني ماثيو، عثمان محمد، إيتيو أوجينيكارو، ستانلي دجيمبا، ياو حسن، إيزيكيل باسي، برنس أجري، برايت أونديكاتشي، تشيسوم شيكاتارا، جودوين أوباجي، وإيمانويل دانييل.