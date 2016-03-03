مارتن يول يحرص على متابعة لقاء الإنتاج الحربي والزمالك

حرص مارتن يول المدير الفني للأهلي على متابعة لقاء الإنتاج الحربي والزمالك في الدوري المصري الممتاز.

يول حضر المباراة الأولى للأهلي بعد التعاقد معه، وتواجد في المدرجات تاركا المسؤولية الفنية لعبد العزيز عبد الشافي "زيزو".

وسيتولى يول مسؤولية الأهلي أمام مصر للمقاصة يوم السبت المقبل في استاد برج العرب.

وبعد مران الأهلي في الاسكندرية اليوم الخميس، حرص يول أثناء تناول وجبة العشاء مع اللاعبين على مشاهدة مباراة الإنتاج والزمالك.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الدوري المصري بفارق 6 نقاط عن الأهلي المتصدر، قابلة للتضييق في حال حقق الفريق الأبيض نتيجة إيجابية أما أبناء المدرب شوقي غريب.