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وليد صلاح الدين لـ في الجول: هدفي إنقاذ الاتحاد من كبوته

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وليد صلاح الدين لـ في الجول: هدفي إنقاذ الاتحاد من كبوته وليد صلاح الدين لـ في الجول: هدفي إنقاذ الاتحاد من كبوته

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد للاتحاد السكندري أن هدفه خلال الفترة المقبلة هو إنقاذ زعيم الثغر من كبوته بمساعدة الجهاز الفني.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن يوم الخميس عن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة على أن يبدأ مهامه مع الفريق بداية من يوم الجمعة.

وتحدث وليد صلاح لـFilGoal.com قائلا:"تعييني بنادي كبير وجماهيري مثل الاتحاد شرف لي بالطبع".

وأكمل"هدفي هو مساعدة الجهاز الفني واللاعبين على الخروج من الكبوة التي يعيشها الفريق حاليا".

وأردف"أرىى إننا قادرين على القيام بذلك الأمر فالاتحاد السكندري اسم كبير".

وبسؤاله عن هل واجه أزمة في الرحيل عن فريق نجوم المستقبل أجاب"لا لم يحدث".

وأتم"محمد الطويلة رئيس النادي من الإسكندرية وهو من وافق على انتقالي للاتحاد لذا رحلت بشكل ودي".

يذكر أن الاتحاد خسر آخر 7 مباريات في الدوري المصري ليهبط إلى المركز الـ14 ويصبح في منطقة الخطر.

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