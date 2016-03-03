سامسونج تخصص 8 جيجابايت لنظام التشغيل في هواتف Galaxy S7 وS7 edge

تخصص شركة سامسونج ما يصل إلى 8 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية لهاتفي جالاكسي إس 7 وإس 7 إيدج لواجهتها المسماة TouchWiz ونظام التشغيل أندرويد.

وظهرت هذه المعلومات بعد بدء عملية شحن هواتف Galaxy S7 وGalaxy S7 edge في الولايات المتحدة، ووصولها إلى بعض المستخدمين، وتبين تخصيص ربع السعة التخزينية لنسخة 32 جيجابايت من الهاتف لنظام التشغيل.

وتقدم الهواتف الذكية مساحة تخزين داخلية أقل من المذكورة في المواصفات الأساسية، ويعود ذلك إلى نوعية تنسيق الملفات الخاص بمساحة التخزين.

ويحصل المستخدم على 14 جيجابايت فعلياً من سعة 16 جيجابايت، وعلى حوالي 29 جيجابايت من سعة 32 جيجابايت، بينما يحصل على 58 جيجابايت من سعة 64 جيجابايت.

ولحسن الحظ تقدم هواتف سامسونج الجديدة إمكانية توسيع مساحة التخزين الداخلية عن طريق بطاقة ذاكرة خارجية مع إمكانية نقل التطبيقات بمختلف أحجامها إلى تلك البطاقة.

ويمكن للمستخدم نقل مختلف التطبيقات مثل الألعاب والتطبيقات الخدمية وتطبيقات جوجل، ويقوم الهاتف بإيقاف عمل تلك التطبيقات عند نزع بطاقة الذاكرة، ويظهر رسالة بانها مرتبطة ببطاقة الذاكرة.

ورغم قيام سامسونج باستخدام ما يصل إلى 8 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية للنظام وواجهتها والتطبيقات المسبقة التثبيت إلا انها تسمح بإضافة مساحة تخزين داخلية تصل إلى 200 جيجابايت عبر بطاقة MicroSD.

وكانت سامسونج قد كشفت النقاب عن هاتفي جالكسي إس 7 وجالكسي إس 7 إيدج في 21 فبراير الماضي، وتأتي الهواتف بتصميم أنيق وأداء قوي إلى جانب ميزات الكاميرا المتقدمة وخاصية مقاومة الماء والذاكرة الخارجية.