«لجنة الفيروسات الكبدية»: نعالج سنويًا نصف مليون مريض

قال الدكتور وحيد دوس رئيس لجنة الفيروسات الكبدية، أن مؤتمر اليوم جاء للإعلان عن نتائج علاج مرضى فيروس سي بعقاري بسوفالدي مع أوليسيو.

وأضاف «دوس»، في تصريح لـ”ONA”، على هامش المؤتمر الذي عقد اليوم بأحد فنادق القاهرة أن هناك اربع بروتوكولات سوفالدي داكلانزا سوفالدي اوليسيو اوليسيو هارفوني، وتابع «دوس» قائلًا: ‘‘البروتوكولات تتغير كل فترة ونقيم اليوم سوفالدي واوليسيو نتائج الاستجابة 59 % البروتوكول هذا لا يلائم مرضي التليف المتأخر، الدواء الجديد الهارفوني سوفالدي وليداسفبفير فيه شركتين مصريتين تنتجه وشركة من الخارج.

وأوضح أن اتضح في العالم كله أن كل الذين عندهم تليف يجب أن يأخذوا “ريبافيرين” بنسب قليلة جدًا، وأن المريض الذي عنده تليف يجب متابعة العلاج وعلاج الدوالي والاستسقاء حتى بعد الشفاء، و” الاوليسيو” ممنوع لمن لديه استسقاء، وأن مرضى فيروس سي خارج الكبد في الكلي أمراض روماتيزمية الأوعية الدموية أفضل علاج لمرضى الكلي والفشل الكلوي كيوريفو.

وأكد رئيس لجنة الفيروسات الكبدية، علاج فيروس سي متاح والاستجابة عالية، نعالج سنويًا نصف مليون مريض وخلال من 8: 10 سنوات هينتهي مرضي سي، وأن حقنة فيروس سي مع أقراص، ويقال إن استجابتها 100% وستتواجد خلال 2017، الأوليسيو سينيزل للنصف خلال شهور الإنتاج المصري بنفس كفاءة الأجنبي، 1000 مريض فأمريكا على حقنة علاج سي ونتائج علاج 100% لمدة شهر.

وتابع «دوس»، المشكلة في مصر منع العدوي للمصريين واكتشاف المرض لأن أغلب المرضى لا يعلموا أنهم مصابين بالمرض قريب، أتوقع أخر العام الكورس العلاجي يصل لـ 1000 جنيه.

المراسل: عمر جمال