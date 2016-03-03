هذا الشاي أقوى و أفضل علاج لتورم القدمين

تورم القدمين أو اليدين يعاني منه أغلبية الناس ويسبب ألما شديدا في هذه المناطق , وقبل أن نتطرق لكيفية علاجه يجب أولا أن تتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى تورم القدمين لاجتنابها .

ومن أهم الأسباب احتباس السوائل في الجسم والحمل وضعف الدورة الدموية وأيضا استهلاك الأطعمة المصنعة والأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الملح والآثار الجانية التي قد تسببها بعض الأدوية .

ومن المرجح أن تواجه بعض الآلام الخفيفة بسبب التورم أثناء الجلوس في العمل لفترة طويلة أو الوقوف طويلا ,بحيث إذا كنت تعاني من تورم مزمن في الساقين والكاحلين ,قد تكون هذه أحد أعراض مرض أكثر خطورة ,مثل أمراض الكبد ,وفشل القلب أو أمراض الكلى ,في هذه الحالة يجب عليك استشارة الطبيب فورا .

أما في حالة أنك كنت تعاني من تورم خفيف في الساقين والكاحلين ,يمكنك الاستفادة من استخدام العلاجات العشبية والطبيعية والتي سوف تعملك على تخلصيك من السوائل الزائدة وتخفيف التورم .

من خلال هذه المقالة نستعرض لكم شاي طبيعي سوف يساعدك في علاج التورم .

المكونات :

ربطة من البقدونس

كأسان من الماء

الطريقة :

ضع ربطة البقدونس في الماء وضعها على نار هادئة حتى تغلى جيدا , وقم بتصفيتها وفي كل صباح قم بشرب هذا الشاي للحصول على أفضل النتائج ,فالبقدونس فعال للغاية في تنظيف الكلى والتخلص من السوائل الزائدة وتطهير الجسم من السموم .

شبكةعيونالإخبارية

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