استوحي أجمل الإطلالات الأنيقة من النجم "جورج كلوني"

يعتبر "جورج كلوني" George Clooney النجم الأكثر وسامة في هوليوود، وجماله وأناقته تزدادان مع تقدمه في السن. وبعد ارتباطه بالمحامية اللبنانية "أمل علم الدين"، أصبحا الثنائي الأكثر أناقة عالمياً، ولا سيما في الإطلالات الرسمية والمناسبات الكبيرة والسجادة الحمراء.

ولجميع الرجال الذين يفضلون النمط الرسمي والبدلات الأنيقة أنصحكم بأن تستوحوا من أناقة "جورج كلوني" George Clooney التي تجمع بين الكلاسيكية، مع لمسات شبابية مميزة.

فعلى السجادة الحمراء، يختار أجمل تصاميم البدلات الرجالية التي تغلب عليها الألوان الحيادية، كالأسود، الرمادي، البيج، أو تدرّجات الأزرق، وصولاً للكحلي.

وللمناسبات الأقل رسمية يرتدي "كلوني" Clooney البدلات بطريقة عصرية، حيث يستغني عن ربطة العنق ويحلّ أزرار القميص الذي يختاره بلون يتناسب مع لون البدلة.

أما للمناسبات الكبيرة والسجادة الحمراء، فنراه في بدلات التوكسيدو الرسمية مع ربطة عنق، وأحذية جلدية غاية في الأناقة.

كما يختار أكسسوارت بسيطة يزين بها إطلالته، وغالباً ما تكون عبارة عن ساعة يد من "اوميغا" Omega لأنّه الوجه الاعلاني لها.

جمعنا اليوم إطلالات أنيقة بالبدلات الرجالية لـ "جورج كلوني" George Clooney، لتستوحي منها إطلالة غاية في الرقي.

سيعجبك أيضاً:

اختيارات الرجل الأنيق في شتاء 2016