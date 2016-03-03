مجموعة Nude Diamond الجديدة "Spirit of Nude Diamond" أصبحت متوفرة الآن

تتصف هذه المجموعة التي تتميز بتصميمها العصري بأنها تجمع بين رقة الماس الأسود والأبيض وتألق الذهب الأبيض "لتحتضن جوهر Nude Diamond"، وفقا لرؤية الشريك المؤسس فابريس الفاسي.

يقول فابريس الفاسي موضحة "يرتبط تصميم Nude Diamond ارتباطاً وثيقاً بالطاقات الروحية ليينغ ويانغ، لذا يمزج بين الماس الأبيض والأسود. نحن نؤمن إيماناً راسخاً أن الماس هو تحفة فريدة، تتمتع بقوة غامضة تتجاوز كل من يرتديها."

تطبيقاً لنهج التصميم الصغير لمجموعة "Spirit of Nude Diamond" تتألف المجموعة من أربع قطع فقط: وهي “Opera” necklace و “Bolero” bracelet و “Opus”ring و “Symphony” earrings.

يقول الشريك المؤسس غاري بيل "هناك بالتأكيد شيئاً موسيقياً للغاية في هذه المجموعة حيث أن الماس الأبيض يخلب الألباب بمجرد أن يلامس البشرة. نتمنى أن تشعر كل من ترتدي هذه القطع أنها مغمورة بالمشاعر، تماماً كما يحدث عند الاستماع إلى موسيقى رائعة!"

إن مجموعة "Spirit of Nude Diamond" متاحة للتسوق على www.nude-diamond.com، بأسعار تبدأ من 850€ وشحن مجاني إلى جميع أنحاء العالم.