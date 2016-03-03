أسبوع باريس في يومه الثاني: شتاء دافئ ورومانسي

افتتحت اليوم الثاني من عروض باريس للأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2016-2017 الدار الفرنسية "كوراج" Courrèges بأزياء عصرية ذات لمسة مستقبلية. وقد بقي كل من سيباستيان ماير Sébastien Meyer وأرنو فايانArnaud vaillant مصممي أزياء هذا العرض وفيين الى أسلوب ولمسة مؤسس الدار أندريه كوراج André Courrèges الذي توفي خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. حيث قدما أزياء مينمالية سهلة الارتداء، خالية من أي تعقيدات مثل التنانير الجلدية والبنطالونات القربية من الجسم. كما أعادا مراجعة الجاكتات وفساتين "الترابيز" القصيرة وقد كرس مصمما هذه الدار وفاءهما لمؤسس الدار الذي كان مولعاً بالتقنيات الحديثة، حيث صمّما معطفاً شتوياً مزوداً بزر يقوم بتدفئة المعطف بمجرد الضغط عليه.

من جهته، أخذنا المصمم البلجيكي درايز فان نوتن Dries Van Noten الى عالم الماركيزا لويزا كاساتي Luisa Casati من خلال أزياء غنية بالألوان الدافئة والخامات الفاخرة مثل البروكار والمخمل والفرو المنقط. تميّز العرض بالكثير من القصّات التي تنوّعت ما بين المعاطف الشتوية العريضة على مستوى الأكتاف، والكنزات الصوفية، والجاكتات ذات القصات الرجالية وطغيان رسومات جلد الفهد و الثعبان. أما المصمم الإيطالي أليساندرو دال أكوا Alessandro Dell'acquaالمدير الفني لدار روشاس Rochas فقد أخذنا الى رحلة في حديقة شتوية رومانسية من خلال المعاطف الشتوية ذات الألوان الدافئة المصنوعة من القطن الصيني والفساتين الشفافة الغنية بالتفاصيل و"التوبات" المصنوعة من المخمل. جاءت الأزياء غنية بالتطريزات والألوان التي تنوّعت ما بين الذهبي والبيج والاخضر المائي والاقمشة المطبعة بالأزهار.

أما أزياء المصمّم الإنجليزي جون غاليانو John Galliano لدار ميزون مارجيلا Maison Margiela فجاءت غريبة الأطوار، تتميز بتفاصيل مبعثرة وغير مألوفة، تجسد بقوة نظرته الغريبة للموضة. استوحى تفاصيل بعضها من الزي العسكري، أما الأزياء الأخرى فجاءت باروكية، جسدت من خلال الأقمشة اللماعة. وبرزت بقوة الأحزمة الجلدية العريضة ذات القفل الكبير الحجم والقفازات الجلدية الطويلة.

المصمم البلجيكي سيدريك شارلييه Cédric Charlierبدوره، استوحى أزياء عرضه من العالم البحري. برز هذا الاتجاه من خلال الأزياء المخطّطة باللونين الأبيض والأزرق الداكن خاصة الجاكتات، المعاطف والبنطالونات. غلبت على العرض الفساتين القصيرة التي صنعت من الجلد واللوركسLurex ذات اللمسة العصرية سهلة الارتداء، كما أغنى لائحة الألوان بلمسة من الأحمر والأصفر الصارخ.

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