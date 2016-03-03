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شيرين عبد الوهاب وجولة على أبرز إطلالاتها

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الخميس 03-03-2016 16:33

تُعتبر شيرين عبد الوهاب من أكثر نجمات الوطن العربي أناقة، كما أنّ خياراتها في الموضة رائعة، وعصرية، وغاية في الرقي. ومنذ عدة سنوات، استطاعت أن ترسم لنفسها خطاً مختلفاً في الموضة، فشكّل ميزة لها اتجاه غيرها من الفنانات العربيات الأخريات.

انغام بأناقة تبرز قوامها الرشيق

جمعنا في الصور أعلاه أبرز إطلالات شيرين التي شاهدناها تتألق بها في السنوات الأخيرة، والتي أعجبتنا، وكانت مصدر إيحاء للكثيرات من النساء في سهراتهن ومناسباتهن الخاصّة.

وأكثر ما يميّز أسلوب شيرين في الموضة أنه غير متكلّف، إلا أنه أنيق، في الوقت الذي تبتعد به قدر الإمكان عن البهرجة، مع المحافظة على الاتجاه العصري، والمواكبة لأحدث صيحات الموضة.
فعلى المسرح، نراها تتألق بأجمل فساتين السهرة التي تختارها، إما من دور أزياء عالمية، وإما من دور عربية محليّة. وللإطلالات اليومية الأقلّ رسمية، تختار شيرين فساتين الكوكتيل، أو التنسيقات الشبابية الناعمة.
وحتى اكسسوارتها، فإن شيرين تنتقيها بعناية بالغة، كي تتناسب كثيراً مع إطلالاتها، سواء أكانت حقائب يد، أو أحذية، أو مجوهرات، أو غير ذلك…
باتت شيرين عبد الوهاب اليوم أيقونة من أيقونات الموضة؛ سنتركك الآن مع أجمل إطلالاتها التي شاهدناها فيها طوال السنوات الماضية.

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سيدتي

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