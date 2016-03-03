10 فوائد الحرنكش تجبرك على أكله يوميًا

الحرنكش الفاكهة اللذيذة الطعم الذي يحبها أغلب الأطفال يبدو أنها لها 10 فوائد مذهلة تجبرك على أكله بصورة يومية لما لها فائدة لتحسين قوة العضلات، وتدعيم القلب، وتغذية المخ والحفاظ على صحة الكبد، بالاضافة لفيتامين ج الذي يساعد على امتصاص العناصر الغذائية وتوازن الأحماض في المعدة، وفيتامين ب المركب، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات الأخرى كالحديد والفسفور والكاروتين، وفي تقريرنا التالي نتحدث عن الفوائد الأكثر أهمية:

- مرضى السكر ( السكري ) يعمل الحرنكش على تحفيز الخلايا التي تفرز هرمون الأنسولين ما يؤدي إلى خفض نسبة السكر في الدم، ما يساعد مرضى السكر على عدم زيادة نسبة السكر في الدم.

مرض السكر

- علاج سحري لبعض أمراض القلب: يحد الحرنكش من تراكم الكوليسترول الزائد في الجسم ما يؤدي لمساعدة القلب بضخ الدم بشكل جيد لجميع أنحاء الجسم.

ويحتوي على الكروم الذي يحمي الجسم من تصلب الشرايين أو تراكم التراسبات في الشرايين والأوعية، ويحمي من النوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

ويحتوي على الحديد الذي يحفز خلايا الدم الحمراء لزيادة الدورة الدموية، والأوكسجين لتحقيق أقصى قدر من تجديد الخلايا.

3- الحرنكش ضد مكافحة الشيخوخة : يحتوي على ثمانين بالمئة من الماء والبروتين والمعادن والالياف والكربوهيدرات والتي تؤخر ظهور التجاعيد و علامات التقدم في العمر، وله قوة في تحسين وظائف الكبد ومواجهة سوء الهضم والمشاكل البولية، ومشاكل الجهاز التنفسي.

4- الحرنكش يعالج قصر النظر فهو يحتوي على نسبة عالية من الكاروتينات التي تحسن النظر وتواجه إعتام عدسة العين و فيتامين أ الموجود في الحرنكش يساعد في علاج الضمور البقعي و العمي الليلي و تقليل أثر الجذور الحرة التي ترتبط بالتقدم في العمر .

- الحرنكش مقوي جيد للشعر، ويحتوي على نسبة كبيرة من الحديد، ومضادات الاكسدة، والكاروتين لذلك يعتبر من مقويات الشعر .حيث يقوم بتغذية جذور الشعر و الحفاظ علي لونه و يزيد من لمعان الشعر . يمكنك تناوله أو عمل معجون الحرنكش . و يشتهر إستخدامه في الهند من خلال إدخاله في الزيوت التي تعالج تساقط الشعر .

6- تقليل العدوي : نظراً لأن الحرنكش يحتوي علي خصائص مضادة للبكتريا و التي تحمي الجسم من العدوي . كما أنه يشكل مصدر جيد لفيتامين ج الذي يعرف بأنه من أقوي مضادات الأكسدة و يحفز من صحة الجهاز المناعي حيث يقوم بزيادة عدد خلايا الدم البيضاء و التي تعمل علي التخلص من السموم الزائدة .

7. مدر للبول : من الفواكه التي تحتوي علي نسبة عالية من الماء و يعمل كمدر طبيعي للبول ، و بذلك فهو يزيد من وتيرة و حجم التبول . لهذا يساعد الجسم في التخلص من السموم و الماء و الأملاح الزائدة . علاوة علي ذلك يساعد في إنقاص الوزن و الحفاظ علي صحة الكلي و منع الإصابة بإلتهاب المسالك البولية و إلتهابات الرحم .

8. تحسين عملية الهضم : يحتوي الحرنكش علي نسبة عالية من الألياف و بالتالي تحسين حركة الأمعاء و إخراج البراز و هذا يقلل من فرص الإصابة بالإمساك كما أنه يحد من الإصابة بالإسهال . كما تقوم الألياف بتعزيز إفراز العصارة المعدية و الجهاز الهضمي لذلك تتم عملية هضم الطعام بكفاءة و إمتصاص العناصر الغذائية المفيدة.

. يساعد في إمتصاص الكالسيوم : من أهم فوائد الحرنكش أنه يساعد في إمتصاص العناصر الغذائية و أهما الكالسيوم و هو من العناصر الأساسية اللازمة لصحة العظام و الأسنان و الأظافر. بالإضافة إلي إحتواء الحرنكش علي فيتامين ج الذي يحسن المزاج العام .

10- صحة التمثيل الغذائي : تناول الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من البروتين من أهم الطرق للحفاظ علي الصحة لأن البروتينات تشكل عنصر أساسي لنشاط عملية الأيض . كما أن البروتين عنصر أساسي لبناء الخلايا و زيادة قوة العضلات و يساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي اليومية و نحن بحاجة إلي ذلك لبقاء الجسم بصحة جيدة .

شبكةعيونالإخبارية

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