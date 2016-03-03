ثقافة أسوان تنظم ندوة لتعليم السينما عن بُعد‎

نظم فرع ثقافة أسوان، ندوة عن تعليم السينما عن بُعد القتها دكتورة منى الصبان، أستاذ بمعهد السينما والمدرسة العربية للسينما والتليفزيون، وذلك بقصر ثقافة أسوان، بحضور محمد إدريس، وكيل وزارة الثقافة بأسوان، وعدد كبير من المهتمين بالسينما والمسرح.

وقالت الدكتورة منى الصبان أن المدرسة العربية للسينما والتليفزيون التابعة لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة تجربة مصرية رائدة فى التعليم عن بعد موجه إلى كل الناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم، وهى تقوم بتدريس فنون السينما والتليفزيون باللغة العربية على شبكة الإنترنت.

كما أضافت أن هدف المدرسة توفير الفرصة لمحبي هذه الفنون الذين لم يتمكنوا من الدراسة بالمعاهد الأكاديمية للحصول على دراسة متخصصة فى مجالات: السيناريو، الاخراج، المونتاج، التصوير، الديكور، الصوت، الإنتاج، الرسوم المتحركة.

كما قالت أن المدرسة تعتبر إطارًا لتكامل الفن السينمائي والتليفزيوني العربي من تاريخ وحرفة وفن لكل البلدان العربية ، وانها تأمل كثيرًا أن الشباب بمحافظة اسوان يتجاوب فى عمل ورش لتعليم السينما عن بعد والتسجيل بالمدرسة، وعمل برتوكول تعاون مع قصور الثقافة بأسوان لإقامة هذة الورش بصفة دورية.