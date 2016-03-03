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«المنطقة الحرة الإعلامية»: إغلاق «الفراعين» جاء بعد شكاوى بتجاوزات للأمن القومي

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«المنطقة الحرة الإعلامية»: إغلاق «الفراعين» جاء بعد شكاوى بتجاوزات للأمن القومي «المنطقة الحرة الإعلامية»: إغلاق «الفراعين» جاء بعد شكاوى بتجاوزات للأمن القومي

توفيق عكاشة – أرشيفية

قالت المهندسة عفت عبدالعظيم، رئيس المنطقة الحرة العامة الإعلامية، إن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية اجتمعت اليوم بناءً على شكاوى وإنذارات مقدمة ضد قناة الفراعين مرفق بها بيانات من خلال “سي دي”، وتم بحث هذه الأدلة حيث تم التأكد من المخالفات للبندين ا، 2 من لائحة المنطقة وهي الخاصتين بالأمن القومي واحترام خصوصية الأفراد.

وأضافت «عبد العظيم» خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامي تامر أمين، أنه بناء على التأكد من الشكاوى تم إتخاذ قرار غلق قناة الفراعين ووقف بثها لمدة عام وفقًا للإجراءات الجزائية المنصوص عليها في لائحة المنطقة الحرة الإعلامية.

وأكدت أن المنطقة وهيئة الاستثمار لم تقصد إغلاق القناة بالتزامن مع إسقاط عضويته من البرلمان وإنما هذا حدث بناء على الشكاوى التي وردت إلينا وبالتالي تم التحقيق بها.

وتعقيبًا على عدم جواز بيع توفيق عكاشة للقناة حسبما أعلن أمس، قالت عفت عبدالعظيم إن الترخيص الصادر للقناة يمنع بيعها أو التنازل عنها بالطريقة التي أعلنها صاحب القناة نظرًا لأن الإجراءات يجب أن تتم من خلال إدارة المنطقة وإلا فستكون إجراءات باطلة، وبالتالي هذا أمر مخالف للائحة المنطقة.

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