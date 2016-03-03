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سانشيز: أرسنال يفتقد الجوع للبطولة.. تذكروا ما فعلناه في يونايتد

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سانشيز: أرسنال يفتقد الجوع للبطولة.. تذكروا ما فعلناه في يونايتد سانشيز: أرسنال يفتقد الجوع للبطولة.. تذكروا ما فعلناه في يونايتد

يؤمن أليكسس سانشيز نجم أرسنال بأن الكوكبة الحالية في الفريق تكفل للمدفعجية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. لكن هناك مشكلة أخرى.

وقال سانشيز لشبكة دايركتلي سبورت: "أظن أن لاعبي أرسنال قادرون على قنص الدوري الإنجليزي".

واستدرك "فقط الفريق يفتقد للنهم وللجوع للقب. نريد أن نثبت أنفسنا من جديد".

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي المتصدر.

وأردف "هل تذكرون في بداية هذا الموسم كنا جوعى للفوز على مانشستر يونايتد وبعد 20 دقيقة كان الفريق قد تفوق بهدفين نظيفين".

وأكمل "الآن الحال اتخلف".

وكان يونايتد قد هزم أرسنال مطلع الاسبوع الجاري 3-2 في جدول الدوري الإنجليزي.

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