تقرير في الجول - تعرف على أسوأ فريق في إنجلترا ' خسر كل مبارياته '

تعادل وحيد في 32 جولة و31 هزيمة هي نتائج فريق نيو ميلز الذي يلعب في القسم الثامن من البطولات في إنجلترا ليتم وصفه بالـ"فريق الأسوأ في إنجلترا".

ونشرت صحيفة "ميرور" الانجليزية تقريرا تحدثت فيه عن الفريق القادم من مدينة ديربيشاير بعدما لم يحقق الفوز خلال 32 مباراة خاضها خلال الموسم الجاري حتى الآن.

ويلعب نيو ميلز في الدوري الشمالي الذي يحتل المركز الثامن من بطولات الدوري الإنجليزي.

وخاض الفريق 27 مباراة في الدوري و4 مباريات بالكأس لم يعرف الفوز فيهم مطلقا، ويحتل الفريق المركز الأخير في الدوري وبفارق 17 نقطة عن أقرب فريق له، و19 نقطة عن المركز الذي يضمن له البقاء وعدم الهبوط.

ومع تبقي 14 جولة على النهاية يظل مسؤولو الفريق متفائلون بإمكانية بقائهم في البطولة وتحقيق المعجزة كما صرح جاري براون المدير الفني للفريق"نستطيع تحقيق المفاجأة والبقاء، أنا أشعر بذلك والفريق قادر على ذلك".

وأضاف "انتقاد اللاعبين غير مفيد لنا بل بالعكس بعض اللاعبين يصبحوا متوترين أكثر نحن فقط ننتظر أول فوز لنا وبعدها سنبدأ انطلاقتنا".

ولم يسجل الفريق هذا الموسم سوى 17 هدفا بينما استقبلت شباكهم 105 هدفا، وبرر المدير الفني للفريق ذلك بحالة الطقس في البلدة الصغيرة التي يقبع فيها مقر النادي وملعبه الرئيسي.

وقال مدرب الفريق: "قد يبدو ذلك غريبا ولكن الجو هنا أحد اسباب النتائج السيئة".

وأكمل "الحالة الجوية هنا تصل إلى ذروة السوء مما يؤثر على أرضية الملعب التي لم يتم دفع الكثير من المال لإصلاحها، مما يجعلنا نغيب عن المباريات والتدريبات كثيرا بسبب غرق أرضية الملعب مما ينعكس على مستوى الفريق ويجعلنا نفقد ميزة اللعب على أرضنا".

والغريب أن هزائم الفريق على ملعبه تكون أكبر من خارجها فثلاث هزائم جاءت بسباعيات وثلاث هزائم أخرى كانوا بخماسيات بينما خارج ملعبه تبدوا الهزائم معقولة والتعادل الوحيد جاء خارج ملعبه أيضا.

ويتدرب لاعبو نيو ميلز مرتين أسبوعيا بجانب أعمالهم الرئيسية خارج كرة القدم إضافة إلى حصولهم على 20 جنيه إسترليني كراتب عن كل مباراة يشاركون فيها في دوري الهواة الشمالي.