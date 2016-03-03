ديشامب يحدد موعد تقرير مصير بنزيمة في قائمة فرنسا لليورو

(إفي): صرح المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشامب اليوم الخميس بأنه سيعلن في 12 مايو المقبل قائمة الـ23 لاعبا التي تخوض بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2016" بفرنسا، وحينها سيتحدد مصير مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة، المبعد عن الفريق بسبب تورطه في قضية جنائية.

وقال ديشامب للصحفيين، في حدث إعلامي بمناسبة تبقي مائة يوم على انطلاق البطولة "لو كان علي أن أقدم قائمة اليوم، سأفعل وستكون واضحة إلى حد كبير، لكنها ريما لا تكون نفس قائمة 12 مايو".

وسينطلق معسكر منتخب (الديوك) للبطولة التي تستضيفها بلاده، يوم 17 مايو في كليرفونتين بضواحي باريس، واحتفظ ديشامب لنفسه بتقديم قائمة احتياطية، الموعد الأقصى لها هو 30 مايو.

ولم يعد محظورا على بنزيمة، المتورط في قضية ابتزاز بفيديو جنسي للاعب أوليمبيك ليون ماتيو فالبوينا، من الناحية القانونية الظهور مع زميله في المنتخب، لكن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حظر عليه اللعب للديوك طالما كانت القضية تنظر.

وقال المدرب الفرنسي:"في الوقت الحالي لا يمكن ضم كريم. ماتيو دائما ما كان في الفريق"، وذلك بعد يومين من إعلان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوجريه عدم إمكانية الاعتماد حاليا على مهاجم ريال مدريد.

وقال لوجريه عن بنزيمة:"لم يتغير شيء، لذا لا يمكن ضمه في الوقت الحالي. ليس في متناول ديدييه ديشامب".