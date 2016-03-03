اللجنة المنظمة لأولمبياد ريو 2016 تؤكد أن ' فيروس زيكا تحت السيطرة '

(إفي): اعترف رئيس اللجنة المنظمة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016 كارلوس أرثر نوزمان اليوم الخميس في العاصمة البريطانية لندن أن فيروس زيكا "مشكلة عالمية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع "تحت السيطرة".

وقال نوزمان "زيكا مشكلة عالمية، رغم اكتشافه لأول مرة في 1940. اتخذت البرازيل إجراءات بالفعل. أكدت اللجنة الأوليمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية أن ذلك أولوية، لكنهما يؤكدان أن الأمور تحت السيطرة".

وتابع "تطرقت مديرة منظمة الصحة العالمية مارجريت تشان مؤخرا لهذا الملف مع رئيسة البرازيل ديلما روسيف. يجب تقليص خطر الاتصال"، وذلك خلال جلسة لتقديم معلومات حول الأولمبياد الذي ينطلق الصيف المقبل، بأحد فنادق العاصمة البريطانية.

كما أكد نوزمان أنه لن يتم الإنفاق على الشباك الواقية من البعوض من أجل الرياضيين، على أن يتم تركيب أجهزة تكييف حيث اعتبر أن هذا الإجراء "أكثر فعالية".

وأوضح "عرضنا الدفع مقابل أجهزة التكييف. وبذلك لن نكون بحاجة لأي شباك واقية من البعوض، حيث يمكنك التحكم في حرارة الغرفة. إنه أكثر فعالية من الشباك".

وتعد البرازيل واحدة من أكثر الدول تضررا من فيروس زيكا حيث رصد اكبر عدد من تشوهات صغر الرأس لدى حديثي الولادة بسبب انتشار هذا الفيروس.

وطال فيروس زيكا نحو 30 دولة في أمريكا اللاتينية والكاريبي كما تم رصده في أنحاء أخرى بالعالم.